Breno Lopes reposta vídeo do pai após gol da vitória: ‘Reclama aí torcida’

O Palmeiras venceu o Goiás por 1 a 0, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Breno Lopes, nos minutos finais da partida. Contudo, a comemoração do jogador chamou a atenção, já que o atleta estava sendo vaiado, minutos antes de balançar as redes.

Após a partida, o jogador utilizou as redes sociais para repostar um vídeo feito pelo seu pai, que estava no Allianz Parque. Nas imagens feitas, o pai do atleta grita ao fundo ”Reclama aí torcida”.

Após a confusão com a torcida no jogo de ontem contra o Goiás, Breno Lopes postou em seus stories um vídeo publicado pelo seu pai. No fundo do vídeo, o pai do jogador fala da torcida do Palmeiras: – Aí filhão, é isso aí. Abençoado. Você é abençoado meu filho. Eu te amo. Reclama… pic.twitter.com/oaLLfS7VLW — Goleada Info (@goleada_info) September 16, 2023

“Aí filhão, é isso aí. Abençoado. Você é abençoado meu filho. Eu te amo. Reclama aí torcida, reclama aí. Eu te amo meu filho. Eu te amo. Taí aí, ó”, fala Wellington, pai de Breno Lopes.

O jogador entrou na segunda etapa e vinha fazendo uma partida ruim, chegando a ser vaiado pelos torcedores. Aos 50 minutos. ele aproveitou um rebote e fez o único gol da partida. Na comemoração ele levou a mão ao ouvido mandando um recado para as críticas dos torcedores.

Breno Lopes ganha apoio dos companheiros de Palmeiras

Após a partida, os jogadores e até o técnico Abel Ferreira prestaram apoio ao jogador e tentaram acalmar a situação. Por outro lado, a torcida organizada do Palmeiras começou a cantar nas arquibancadas: ”Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão”. Aliás, o goleiro Weverton comentou o episódio depois do jogo.

“Não só o Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. O torcedor está sempre presente, em casa e fora. O Breno comemorou, desabafou ali, mas não podemos falar em desrespeito jamais. O torcedor sabe o quanto a gente se entrega. No final, é tudo por eles também, para que eles se sintam bem. Hoje foi um grande gol dele, que nos deu três pontos, e estamos muito felizes”, falou o goleiro.

Por fim, os bastidores é que Breno Lopes ficou muito abalado com o episódio, sendo amparado pelos seus companheiros. Aliás, existe a expectativa que o atacante emita um comunicado ainda neste sábado (16), pedindo desculpas ao torcedor.

