Ancelotti ironiza ausência de Vini Jr no prêmio The Best

A Fifa divulgou nesta semana, os finalistas que vão concorrer ao prêmio The Best e ser eleito o melhor jogador do mundo. Contudo, a lista chamou a atenção, já que o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid ficou fora da relação. A ausência do brasileiro chamou a atenção de todo o planeta, inclusive do técnico merengue, Carlo Ancelotti.

Ao ser questionado sobre a ausência do atacante do Real Madrid, o treinador italiano decidiu ser irônico, e disse que o brasileiro ”chorou por horas”.

“Eu vi o Vini outro dia e ele estava chorando no vestiário. Perguntei o que se passava e ele me disse: ‘Não me colocaram na lista. Chorou por três ou quatro horas”, disse Ancelotti, em um tom mais humorado, durante uma coletiva do Real Madrid.

Contudo, falando em um tom mais sério, Ancelotti afirmou que o atacante vem se recuperando bem de uma lesão na coxa direita. Além disso, ele espera contar com o jogador antes do previsto.

“Acho que na próxima semana ele fará alguns trabalhos com a equipe. Acho que ele vai se recuperar antes das seis semanas previstas para sua recuperação”, completou o treinador.

Assim, sem Vinícius Junior, não há nenhum brasileiro entre os jogadores de linha indicados. Aliás, metade da lista está sendo composta por jogadores do Manchester City, dentre eles Haaland e De Bruyne. Enquanto isso, Messi e Mbappé correm por fora para conquistar o troféu.