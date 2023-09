Liverpool, sob o comando de Salah, vira em cima do Wolves

Wolverhampton e Liverpool abriram em grande estilo a quinta rodada da Premier League inglesa na manhã deste sábado. Com os times buscando o ataque e reaalizando boas jogadas individuais e coletivas, o jogo teve muita emoção, No fim, deu Liverpool, 3 a 1. Em casa, no Molineux Stadium, o Wolves saiu na frente com Hwang Hee-chan no primeiro tempo. Porém, na etapa final, Salah fez a diferença. Deu as assistências para os gols de Gapko, de Robertson e de Elliot.

O Liverpool, que está invicto, foi aos 13 pontos, assumindo provisoriamente a liderança. Mas corre risco de perder a posição ao fim da rodada. O Wolves tem três pontos. Dessa forma, segue próximo da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Legião Brasileira

O Wolves contou com o volante (ex-Flamengo) João Gomes e o atacante Matheus Cunha como titulares. Gomes fez jogo muito bom na marcação e nas saídas de bola. Mas Cunha, depois de um primeiro tempo ativo, caiu na etapa final e foi substituído. No Liverpool, o goleiro Alisson, como sempre, foi titular.

Wolverhampton surpreende

No primeiro tempo, o time da casa teve muita qualidade em seus ataques pela esquerda com o português Perdo Neto. Assim, mesmo com menor posse de bola, apenas 36%, criou as primeiras boas oportunidades e chegou ao gol aos sete minutos. Pedro Neto passou por três marcadores, foi ao fundo e cruzou para o coreano Hwang tocar para o gol. Alisson tentou salvar, mas a bola já tinha entrado. O Liverpool atacava, mas de forma atabalhoada. Dessa forma, teve apenas uma chance para empatar, numa confusão na área. E o Wolves esteve sempre mais perto para ampliar.

Liverpool com mais atitude

No segundo tempo, com a saída de do argentino Mac Allister para a entrada de mais um atacante, o colombiano Luis Díaz, o Liverpool voltou mais objetivo no ataque. Assim, conseguiu o empate, aos nove minutos, com Gapko concluindo um chute que saiu errado de Salah. O time da casa tratou de se fechar e levou pressão dos Reds, que partiram para tentar a virada. E ela veio aos 39 minuitos, com Robertson concluindo jogada de Salah. Mas teve tempo para mais um gol. Aos 45, Salah fez nova grande jogada pela direita e tocou para o chute de Elliot: 3 a 1.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (16/9)

Wolverhampton 1×3 Liverpool

Fulham x Luton Town – 11h

Tottenham x Sheffield United – 11h

West Ham x Manchester City – 11h

Manchester United x Brighton – 11h

Aston Villa x Crystal Palace – 11h

Newcastle x Brentford – 13h30

Domingo (17/9)

Bournemouth x Chelsea – 10h

Everton x Arsenal – 12h30h

Seguinda-feira (18/9)

Nottingham Forerst x Burnley – 15h45

