Intensos e muito admirados, Díaz e Diniz se cruzam em cenários opostos

Quando a bola rolar para Vasco x Fluminense, neste sábado, às 16h, parte das atenção estará na beira do campo do Estádio Nilton Santos. Afinal, Ramón Díaz e Fernando Diniz protagonizam um confronto de peso e inédito. Enquanto o argentino faz seu primeiro clássico no futebol brasileiro, o tricolor carrega a responsabilidade de ser, também, o técnico da Seleção Brasileira.

Díaz, aliás, já teve uma passagem por seleção. Mas não foi a de seu país. Entre 2014 e 2017, esteve à frente do Paraguai, com bons resultados, e só saiu por conta de uma proposta milionária da Arábia Saudita. Aos 65 anos, porém, vive uma experiência diferente ao assumir um grande clube brasileiro com o desafio de remontar o time e tirar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Segundo Fernando Diniz, porém, a dupla função não é um problema, mesmo com o afastamento de dez dias dos treinos do Fluminense. Além do cansaço por ter deixado o Rio para ir até Belém e Lima, no Peru, em um espaço curto de tempo.

“Quando estou aqui, sou treinador do Fluminense. Não fico vendo aqui para convocar para a Seleção. Para mim, nesse sentido, é fácil. Depois, quando vemos os jogos em vídeo, há outras pessoas da CBF preparadas para acompanhar os jogos, eu também assisto depois com frieza”, diz o treinador, frequentemente, quando surgem questões sobre a inusitada situação.

INTENSOS E POLÊMICOS

A carreira de ambos é marcada por reações intensas e, muitas vezes, polêmicas. Quando comandava o River Plate, clube para o qual torce e é ídolo desde a época de jogador, Ramón Díaz botou a mão no nariz ao entrar na Bombonera para um clássico contra o rival Boca Juniors, em alusão ao cheiro do estádio. Mais recentemente, invadiu o gramado e foi expulso, já pelo Vasco, para reclamar de falta não marcada. Por fim, na última rodada, subiu o tom e bateu na mesa ao criticar a interdição de São Januário para o público e ao garantir que sua equipe não vai cair.

Com uma carreira mais curta, Fernando Diniz também já coleciona frases e atitudes que revelam sua personalidade. Quando ainda jogava, se envolveu em várias discussões, afinal, nunca se acomodou com a derrota. Já disse, ainda, que é “quase criminoso” jogar na altitude da Bolívia, onde “se pratica outro esporte”. Além de ter causado tensão no São Paulo ao chamar o meia Tchê Tchê, seu atleta, de “perninha” e “mascarado”. Episódios que caracterizaram os altos e baixos do técnico, hoje mais maduro aos 50 anos.

ATACANTES DE QUALIDADE

Com a bola nos pés, os rivais deste sábado não decepcionaram. Enquanto o argentino foi um ótimo atacante, com destaque no River e em sua própria seleção nos anos 1980, o tricolor não ficou muito atrás e mostrava sua categoria como um clássico camisa 10. Inclusive, teve maior brilho pelo Fluminense, com mais de 100 jogos entre 2000 e 2003.

Assim, levaram o conhecimento do campo para se tornarem admirados nos vestiários. De perfil disciplinador, Ramón Díaz conquistou fãs entre os jogadores argentinos. Já conquistou, aliás, uma Libertadores, em 1996, quando tinha apenas 38 anos. Por outro lado, Fernando Diniz demorou um pouco a conseguir implementar seu jogo baseado em passes e posicionamento. Hoje, entretanto, alcançou o sucesso