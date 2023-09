Vlahovic bota o jogo no bolso e Juventus vence a Lazio: 3 a 1

A Juventus, em grande atuação, bateu a Lazio por 3 a 1, neste sábado (16), no Allianz Stadium, pela 4° rodada do Campeonato Italiano. O triunfo da Velha Senhora passou muito pelo brilho do seu centroavante: Vlahovic. O sérvio marcou dois gols e ainda deu uma assistência para Chiesa marcar e construir a vitória da equipe. Luis Alberto descontou para os visitantes, que pouco fizeram na partida e tiveram muita dificuldade para furar a defesa do time da casa.

Com o resultado, a Juventus assumiu provisoriamente a primeira colocação do Campeonato Italiano. Inter e Milan, que se enfrentam, podem ultrapassar a Velha Senhora em caso de vitória. Por outro lado, a Lazio estacionou na 15° posição, com apenas uma vitória em quatro partidas na competição.

Juventus tem primeiro tempo de almanaque

A Juventus começou o embate de forma avassaladora. O time da casa pressionou a Lazio no seu campo de defesa e não dava aberturas para o adversário. Assim, não demoraria muito para o placar ser alterado. Aos 9 minutos, Locatelli cruzou a meia altura e Vlahovic acertou um lindo chute de primeira, para acertar o canto direito do goleiro Provedel e fazer 1 a 0. Contudo, a Velha Senhora seguiu na pressão. Chiesa teve duas chances, mas sempre parando no arqueiro. Mas a terceira oportunidade, ele não desperdiçaria. Mckennie fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro, Vlahovic deu um leve toque na bola para encontrar o italiano, que acertou um lindo chute de canhota para marcar o segundo. Sem conseguir reagir, os visitantes buscaram ficar mais tempo com a bola e conseguiram assustar com Kamada, mas parando em ótimas defesas de Szczesny. Primeiro tempo de almanaque da Juventus.

Vlahovic garante vitória da Juventus

Já na etapa final, a Juventus seguiu em cima do adversário. Mas desta vez explorando a bola aérea. Em dois cruzamentos na área, Rabiot teve duas grandes chances para fazer o terceiro. Contudo, o goleiro Provedel apareceu muito bem e fazendo duas defesaças, para manter sua equipe viva no jogo. A Lazio veio aparecer para o jogo apenas aos 8 minutos do segundo tempo. A equipe visitante começou a aparecer no campo defensivo e apertar a saída de jogo da Juve. Contudo, ainda não conseguia levar perigo ao gol de Szczesny. Aos 10 minutos, do segundo tempo, a melhor chance. Cataldi achou o brasileiro Felipe Anderson livre na direita, que recebeu e finalizou, mas Kostic apareceu no momento exato para bloquear o chute e mandar para escanteio.

Com o placar ao seu favor, a Juventus se fechou na defesa e procurando um contra-ataque. Por outro lado, a Lazio tentava destruir o ferrolho construído pelo time da casa, mas sem obter nenhum sucesso. E para furar uma retranca, apenas com algo imprevisível. E foi o que aconteceu. O zagueiro brasileiro Bremer saiu jogando errado, deixando a defesa da Velha Senhora desmontada. Luis Alberto recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute no ângulo para diminuir e fazer 2 a 1. Contudo a alegria dos visitantes durou apenas cinco minutos. E brilhou a estrela do cara da partida. Em lindo lançamento de Mckennie, Vlahovic domina a bola entre os dois zagueiros, corta para a direita e acerta o cantinho de Provedel para marcar seu segundo gol na partida, o terceiro da Juve e o da vitória do líder do italiano.

Quarta rodada do Campeonato Italiano

Sábado (16)

Juventus 3×1 Lazio

Inter x Milan – 13h

Genoa x Napoli – 15h45

Domingo (17)

Cagliari x Udinese – 7h30

Monza x Lecce – 10h

Frosinone x Sassuolo -10h

Fiorentina x Atalanta – 13h

Roma x Empoli – 15h45

Segunda-feira (18)

Salernitana x Torino – 13h30

Verona x Bologna – 15h45

