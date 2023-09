Com gol de ex-Flu, Brighton vence United em pleno Old Trafford

O Brighton dá mostras de que vai repetir a temporada passada, quando foi uma das sensações do Campeonato Inglês. Afinal, na manhã deste sábado (16/9), em pleno Old Trafford, bateu o Manchester United por 2 a 0. Os gols foram de Welbeck, de Gross e do ex-Fluminense João Pedro

Com 12 pontos, o Brighton está provisoriamente na terceira posição. Já o United, parado nos seis pontos, segue no meio da tabela.

Legião Brasileira

No Brighton, o zagueiro Igor Julio foi banco e não entrou. Já o atacante João Pedro (ex-Fluminense) começou na reserva. Mas entrou na etapa final e fez um belo gol. No United, Casemiro foi titular. Mas Antony segue afastado enquanto as investigações de agressão à ex-namorada seguem em aberto.

Brighton não toma conhecimento do United

A estratégia do Brighton era clara. Ficar com a bola, cadenciando o jogo. Já o United buscava municiar Rashford e finalizar sempre que possível. Dessa forma, em casa e com jogo consistente, o Brighton saiu na frente aos 20 minutos. Welbeck iniciou a jogada e entrou na área para concluir cruzamento de Adingra. O United dependia de Rashford, que mandou uma na trave e chegou a empatar quando, mais uma vez ,Rashford foi ao fundo e cruzou para Hojlund marcar. Porém, o VAR viu que a bola tinha saído por milímetros. Assim, o árbitro anulou o gol.

No segundo tempo, aos sete minutos, após jogada pela esquerda, Pascal Gross recebeu, tirou a marcação de Martínez e fez um belíssimo gol, ampliando para 2 a 0. Aos 20 minutos, no Brighton, entraram João Pedro e o ex-Barcelona Ansu Fati, que fez a sua estreia. Já no United, o técnico Ten hag tirou Casemiro e colocou Mejbri para deixar o time mais ofensivo. Mas, aos 26, João Pedro recebeu de Lamptey e bateu de primeira para fazer 3 a 0 para os visitantes. Entretanto, dois minutos depois, Mejbri recebeu na intermediária, e, desmarcado, bateu de longe para diminuir para o United. Contudo, no finzinho, o Brighton quase ampliou com o estreante Ansu Fati. Faltou pouco.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (16/9)

Wolverhampton 1×3 Liverpool

Manchester United 1×3 Brighton

West Ham x Manchester City

Fulham x Luton Town

Tottenham x Sheffield United

Aston Villa x Crystal Palace

Newcastle x Brentford – 13h30

Domingo (17/9)

Bournemouth x Chelsea – 10h

Everton x Arsenal – 12h30h

Seguinda-feira (18/9)

Nottingham Forerst x Burnley – 15h45

