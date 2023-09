De virada, líder City mantém os 100% na Premier League

O West Ham recebeu o Manchester City, neste sábado (16/9), pela quinta rodada da Premier League inglesa. Atual tricampeão e líder com campanha 100%, o City mostrou toda a sua força. Afinal, mesmo fora de casa, teve 71% de posse e 26 chutes a gol (15 certos), contra cinco dos donos da casa (três certos). Ainda assim, o West Ham saiu na frente no primeiro tempo, com Ward-Prowse. Porém, mesmo com o goleiro Areola fazendo pelo menos sete milagres, o City virou na etapa final, com gols de Doku, Bernardo Silva e Haaland.

Dessa forma, o City chega aos 15 pontos, com cinco vitórias em seis jogos. Já o West Ham, que estava invicto, parou nos dez pontos e caiu para o sexto lugar.

Só deu City. Mas quem marcou foi o West Ham

O primeiro tempo foi com o Manchester City atacando e o West Ham fechado, apostando em poucos contra-ataques. Exemplo disso foram os números dos 45 minutos iniciais: City com 65% de posse e 17 finalizações, sete no alvo. West Ham com três chutes, dois certos. Haaland perdeu dois gols feitos com Areola batido. Um mandou fora; outro, em cima do zagueiro. E o goleiro Areola fez quatro grandes defesas. Já o West Ham encaixou um contra-ataque matador, quando Bowen lançou Coufal pela direita e este cruzou para Ward Prowse fazer 1 a 0 de cabeça.

Empate vapt-vupt

Veio a etapa final e com 30 segundos Doku recebeu pela esquerda, entou na área e num toqueinho tirou Areola da jogada: 1 a 1. A virada quase veio num chute de Julian Álvarez na trave. A pressão era total e Haaland obrigou Areola a mais um milagre. Tudo antes dos dez minutos. Mas o West Ham também assustava e uma cabeçada de Zouma só não entrou por causa de uma defesa espetacular de Ederson.

Aos 30, Bernardo Silva recebeu de Álvarez, uma bola por cobertura na área e tirou Areola da jogada para fazer o gol da virada. Pouco depois, Haaland ampliou, confirmando a vitória dos Citizens, favoritos ao tetra.

