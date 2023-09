Santos vê mercado escasso na procura de um novo técnico

O Santos se encontra novamente sem treinador na temporada. Nesta sexta-feira (15), a diretoria do Peixe decidiu demitir Diego Aguirre, após cinco partidas, com quatro derrotas e apenas uma vitória. Agora, o Alvinegro Praiano busca o quarto técnico do ano, mas com uma missão um pouco mais complicada.

Faltando 15 partidas para encerrar a temporada, o clube vê o mercado com poucas opções para um trabalho que precisa ser realizado em curtíssimo tempo. Além disso, o novo treinador terá uma missão pra lá de crucial: impedir o primeiro rebaixamento da história do Santos.

Um dos nomes sondados é de Mano Menezes. Contudo, o treinador já disse que não gostaria de assumir nenhum time neste ano, após sair do Internacional. Fábio Carille também é um dos nomes queridos por Andres Rueda, mandatário do clube, mas o treinador tem contrato com o V-Varen Nagasaki, do Japão, até o fim de 2024.

A diretoria do Santos não quer prolongar essa procura, já que gostaria de ter um treinador já no próximo compromisso. O Peixe encara o Bahia nesta segunda-feira (18), às 20h, na Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, com poucos nomes no mercado, a tendência é que Marcelo Fernandes comande a equipe de forma interina.

Outros desafios para o novo treinador do Santos

Quem aceitar o desafio de comandar o Santos na reta final desta temporada, terá dois grandes problemas. O primeiro é a questão de reforços. Com o fim do prazo para o registro de jogadores, o profissional que assumir a função de técnico será obrigado a trabalhar com o elenco que está atualmente no clube, sem a possibilidade de indicar contratações.

Além disso, o treinador enfrentará uma questão política no clube. O Peixe terá eleição no fim do ano. O atual presidente, Andres Rueda, não deve buscar a reeleição. Assim, o técnico que chegar não terá garantias de que, mesmo que evite o rebaixamento, irá seguir no cargo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook