Palmeiras avalia punição para Breno Lopes

O Palmeiras avalia aplicar uma punição ao atacante Breno Lopes. O jogador foi o autor do gol que deu a vitória ao Verdão por 1 a 0 em cima do Goiás, nesta sexta-feira (17), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, na comemoração, o atleta fez gestos provocativos em direção a torcida palestrina, que o vaiava minutos antes de balançar as redes.

O tema é discutido com delicadeza no clube pelo profissionalismo do jogador e por ser um episódio raro. Afinal, o jogador é conhecido por ser muito querido nos bastidores do clube e muito dedicado nos treinos. Aliás, lideranças do elenco e a comissão técnica de Abel Ferreira costumam usar Breno Lopes como um exemplo no Palmeiras.

A relação do atacante com a torcida já estava estremecida antes da parada para a Data-Fifa. No clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, Breno Lopes teve a bola do jogo para dar a vitória para o Palmeiras, mas acabou desperdiçando. A insatisfação dos torcedores ficou ainda mais clara nos dois lances em que Breno acabou tomando decisões erradas antes de marcar o gol da vitória contra o Goiás.

Em meio a vaias, ele aproveitou um rebote e fez o único gol da partida. Na comemoração ele levou a mão ao ouvido mandando um recado para as críticas dos torcedores. O Verdão estuda a punição, mas ainda não tomou uma decisão. A diretoria deve se reunir com os jogadores e tomar um veredito nos próximos dias.

