Corinthians prepara mudanças para duelo contra o Grêmio

O Corinthians vai encarar o Grêmio, nesta segunda-feira (18), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o duelo contra o Tricolor Gaúcho, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá reforços, mas também desfalques para montar o time.

Afinal, Fagner, Fábio Santos, Maycon, Matías Rojas e Renato Augusto, que não viajaram para enfrentar o Fortaleza devem voltar a lista de relacionados. A tendência é que a maioria desses jogadores retornem ao time titular. Vanderlei Luxemburgo explicou que está priorizando a Copa Sul-Americana, competição na qual a equipe está na semifinal, e fez um planejamento com a comissão técnica para ter os principais jogadores da equipe em melhores condições. Assim, alguns atletas podem ser preservados.

Contudo, o Timão terá uma novidade no sistema defensivo. Como Bruno Mendéz e Gil estão fora por suspensão, o Corinthians terá uma linha defensiva inédita na temporada. Caetano e Lucas Veríssimo devem formar a zaga. Fábio Santos deve voltar a lateral-esquerda e Léo Maná mantido na direita. Estes jogadores nunca atuaram junto com a camisa alvinegra.

Aliás, mesmo que Fagner, recuperado de lesão na panturrilha e preservado da viagem a Fortaleza para a sequência de duelos do Timão, seja o escolhido, o quarteto defensivo corintiano continuará sendo inédito.

Mesmo com a cabeça na Sul-Americana, o Timão ainda tem pendências no Brasileirão. Afinal, na 14ª colocação, com 26 pontos, o Corinthians está há cinco pontos da zona de rebaixamento. O Santos é o primeiro time na zona de descenso, com 21 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.