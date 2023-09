Torcida do São Paulo faz linda festa para os jogadores em embarque para o Rio

A torcida do São Paulo protagonizou uma grande festa para o clube neste sábado (16). Após o treino, a delegação do Tricolor Paulista deixou o CT da Barra Funda rumo ao Aeroporto de Guarulhos. Lá, o elenco vai embarcar para o Rio de Janeiro. Neste domingo (17), a equipe de Dorival Júnior encara o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Na saída do CT da Barra Funda, o ônibus do Tricolor e a delegação encontraram um mar são paulino, que aguardava os jogadores para desejar boa sorte na decisão. Além disso, os adeptos seguiram o veículo até o Aeroporto de Guarulhos, entoando canções cantadas na arquibancada, em dia de jogos no Morumbi.

Aliás, a tarefa do torcedor são-paulino não foi nada fácil, na tarde deste sábado. Afinal, embaixo de um forte calor, os adeptos do Tricolor Paulista enfrentou o sol por três horas, até o ônibus deixar o centro de treinamento. Além disso, fumaças, sinalizadores e bandeiras nas cores vermelha, branca e preta tomaram a rua.

Assim, com o apoio massivo de sua torcida, o Tricolor embarca ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo. A primeira partida acontece neste domingo, no Maracanã. Já o jogo de volta está marcado para o dia 24 de setembro, no Morumbi. Praticamente todos os ingressos para a decisão já estão vendidos.

Veja fotos da festa da torcida do São Paulo:

