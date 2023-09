Vasco e Fluminens e se enfrentam neste sábado (16/9) no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão, Um triunfo levará o Tricolor ao terceiro lugar da tabela. Já o Vasco de vencer para seguir na luta para sair da zona do rebaixamento. No momento, tem 17 pontos, oito atrás do primeiro livre da degola, o Goiás. Esta partida terá cobertura completa da “Voz do Esporte”, com um pré-jogo a partir das 15h. O comando e a narração é de Diego Mazur.