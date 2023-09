Os embalos de sábado à noite no Brasileirão promete. Afinal, às 21h (de Brasília), o Atlético-MG recebe o Botafogo, que é o líder com 51 pontos, sete a mais do que o Palmeiras. O Galo (que não terá Hulk, suspenso) tem 31 pontos, em nono. E precisa pontuar para seguir brigando por vaga à Libertadores. Este jogaço na Arena MRV terá grande cobertura da “Voz do Esporte”, que inicia a sua transmissão-raiz bem antes, às 20h a narração de Christian Rafael.

As reportagens são de Diogo Martin e as reportagens ficam com Henrique Iequi. Não dá pra perder.

