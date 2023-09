Felipe Melo é desfalque no clássico entre Vasco e Fluminense

Felipe Melo está fora do clássico entre Vasco e Fluminense. O zagueiro sentiu dores na panturrilha ao longo da semana. Dessa forma, nem sequer participou do treino da última sexta-feira (15).

Escalação do Fluminense

Felipe Melo realizará um tratamento especial no clube e será preparado para os próximos compromissos da temporada. Assim, Marlon será o titular nesta tarde. O Fluminense, afinal, disputa uma semifinal da Libertadores no fim de setembro.

Além de Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso também será desfalque no clássico. O meia, afinal, vinha se recuperando de dores na coxa esquerda e ainda não está em condições físicas de entrar em campo. Suspensos, Fernando Diniz e Samuel Xavier também serão ausências da equipe tricolor na partida.

Momento de Felipe Melo

O zagueiro vem sendo muito utilizado por Fernando Diniz nesta temporada. O jogador, afinal, tem protagonizado atuações bem seguras nas últimas partidas.

Felipe Melo chegou ao Fluminense no começo de 2022 após uma passagem vitoriosa pelo Palmeiras. O zagueiro já ganhou dois títulos do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro e está próximo da conquista da Libertadores neste ano.

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. O Maracanã seria palco do clássico, mas está sendo preparado para final da Copa do Brasil, que acontece neste domingo (17).

