Mendoza tem lesão detectada e é mais um desfalque no Santos

O Santos terá mais uma dor de cabeça para a próxima partida. O atacante Mendoza sofreu um estiramento na panturrilha direita e está fora do embate contra o Bahia. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

O colombiano sentiu o problema muscular na derrota para o Cruzeiro, nesta quinta-feira (14). Ele deixou o campo aos 26 minutos do segundo tempo para a entrada de Lucas Limas. Exames realizados nesta sexta-feira (15), detectaram um estiramento no local. Mendoza já iniciou tratamento no CT Rei Pelé.

Além de Mendoza, o volante Rodrigo Fernández também será desfalque no Peixe. Afinal, o atleta uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra a Raposa e terá que cumprir suspensão.

Contudo, não é só de notícias ruins que vive o time do Santos. O atacante Soteldo , que havia sido expulso contra o América-MG, cumpriu um jogo de suspensão no duelo frente ao Cruzeiro e retorna ao time para enfrentar o Bahia. Ele vive a expectativa de entrar justamente no lugar de Mendoza, lesionado.

Aliás, o atacante venezuelano volta ao time, após superar uma nova polêmica no clube. O cartão vermelho recebido contra o América-MG pegou mal nos bastidores do clube. O Santos considerou a expulsão como um ato de indisciplina e multou o atacante.

Por fim, entre desfalques e retornos, o Santos segue sem treinador. O Peixe demitiu Diego Aguirre nesta quinta-feira. Assim, Marcelo Fernandes deve comandar interinamente a equipe contra o Bahia.

