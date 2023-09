Cristiano Ronaldo aciona Juventus na Justiça. Entenda

Cristiano Ronaldo e Juventus ainda estão com pendências para serem resolvidas. O atacante, afinal, decidiu acionar os dirigentes italianos na Justiça por conta do não pagamento de salários atrasados. A informação é da “La Gazzetta dello Sport”.

Cristiano Ronaldo x Juventus

O astro alega que os dirigentes da Juventus ainda não pagaram parte dos salários da pandemia. O clube italiano enfrentou problemas financeiros na época da covid-19 e, dessa forma, não teve como arcar com os custos de todos os jogadores do elenco.

O atacante, assim, teria concordado em adiar parte dos pagamentos na época. O craque, contudo, afirma que os valores ainda não foram pagos. O português exige receber cerca de R$20 milhões de euros do clube italiano.

A Juventus, no entanto, afirma que Cristiano Ronaldo concordou em renunciar parte do salário na época. Assim, o clube italiano acredita que não deve nenhum centavo ao atacante. A novela deverá ser resolvida no tribunal nos próximos dias.

Cristiano Ronaldo disputou três temporadas pela Juventus. O atacante chegou ao clube italiano após uma passagem de nove anos pelo Real Madrid. O astro conquistou duas Supercopas, duas Séries A e uma Copa da Itália neste período.

O atacante atualmente pertence ao Al-Nassr. Aliás, o astro vem sendo um dos destaques do futebol saudita nesta temporada e neste sábado fez um dos gols da vitória por 3 a 1 de seu time sobre o Al-Raed. O português está com 38 anos e conta com cinco prêmios de melhor jogador do mundo.

