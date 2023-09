Inter atropela Milan e assume a liderança do Italiano

A Inter atropelou o Milan no famoso Derby della Madonnina e assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano com a goleada por 5 a 1 neste sábado (16). A partida no San Siro foi válida pela quarta rodada do Calcio. Mkhitaryan foi o grande nome do triunfo e marcou dois gols contra o seu ex-clube. Além do meia armênio, Marcus Thuram, com um golaço, Çalhanoglu e Frattesi completaram o baile da Internazionale. Por outro lado, Rafael Leão anotou o gol de honra dos rossoneri.

Dessa maneira, a Inter chegou aos 12 pontos e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. A vantagem para a vice-líder Juventus é de dois pontos. O Milan, por sua vez, caiu para a terceira posição e segue com nove.

Inter x Milan

A Inter começou forte e abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo com Mkhitaryan. Pouco depois, Marcus Thuram, marcou um golaço. Seu chute foi tão forte que a bola saiu de dentro do gol e foi parar no meio da grande área.

No início do segundo tempo, o Milan conseguiu dar sinais de reação com um gol de Rafael Leão, mas a Inter manteve o controle do jogo. Até que Mkhitaryan marcou o segundo na partida e recolocou a vantagem para sua equipe. Além disso, a Inter recebeu um pênalti, que Çalhanoglu converteu, abrindo o caminho para a goleada. No final, Mkhitaryan deu uma linda assistência para Frattesi, que marcou o quinto gol.