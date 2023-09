Flamengo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e São Paulo começam a decidir neste domingo (17), quem será o grande campeão da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, no Maracanã, pelo jogo de ida da decisão. O embate de volta, que definirá o grande vencedor, acontece na semana que vem, dia 24, no Morumbi, também às 16h.

Onde assistir

TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime transmitem a partir das 16h (de Brasília)

Para chegar na decisão, o Rubro-Negro passou por Maringá, Fluminense, Athletico Paranaense e Grêmio. Por outro lado, o Tricolor Paulista eliminou Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians para chegar na grande final.

Como chega o Flamengo?

O técnico Jorge Sampaoli testou uma formação com um trio de ataque inédito, formado por Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Aliás, o teste com o sistema ofensivo foram intensificados durante a paralisação da Data-Fifa e podem começar a partida. Além disso, o Rubro-Negro terá a volta de Ayrton Lucas e Erick Pulgar. Afinal, ambos foram desfalques contra o Athletico. Por fim, o volante Allan, com uma lesão no pé esquerdo, está fora da decisão.

Como chega o São Paulo?

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior tem duas dúvidas para escalar o time. Afinal, o zagueiro Arboleda, com uma fibrose na coxa esquerda, participou do último treinamento da equipe, mas sua presença em campo ainda é uma incógnita. Assim, Diego Costa tem grandes chances de começar a partida, com Alan Franco correndo por fora. Além disso, Luciano iniciou os últimos jogos, mas pode perder a vaga para Nestor, já que o camisa 10 caiu de produção nos últimos embates.

FLAMENGO X SÃO PAULO

Final da Copa do Brasil – jogo de ida

Data e Horário: 17/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson, Welington Rato e Luciano (Rodrigo Nestor); Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

