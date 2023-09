Real Madrid x Real Sociedad: escalações e onde assistir

O líder do Campeonato Espanhol volta a campo neste domingo (17). Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam às 16h, no Santiago Bernabéu, pela sequência da 5ª rodada da LaLiga. A partida terá transmissão ao vivo no Star+

Como chega o Real Madrid?

Único time com 100% de aproveitamento neste início de campeonato, o Real Madrid quer aproveitar o apoio de seus torcedores para conquistar a quinta vitória consecutiva e seguir na liderança isolada da competição.

Assim, a expectativa é que o técnico Carlo Ancelotti mantenha a base da equipe que venceu o Getafe por 2 a 1 na rodada passada. Ou seja, o ataque deverá ser formado por Joselu e Rodrygo. A boa notícia fica por conta dos retornos de Mendy e Ceballos, que ficam à disposição do treinador.

Além disso, Eder Militão, Thibaut Courtois, Arda Güler e Vini Jr seguem lesionados e serão desfalques neste domingo.

Como chega o Real Sociedad?

Embora esteja na 11ª posição, o Real Sociedad vem de uma boa vitória por 5 a 3 sobre o Granada, que briga na parte de cima da tabela. Assim, a equipe chega embalado para tentar surpreender o líder fora de casa. Dessa maneira, a tendência é que o técnico Alguacil repita a escalação da rodada passada.

Real Madrid x Real Sociedad

5ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 17/09/2023, às 16h (de Brasília)

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti

Real Sociedad: Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Méndez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Técnico: Alguacil

Árbitro: César Soto Grado

VAR: Eduardo Prieto Iglesias

Onde assistir: Star+

