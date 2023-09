Carballo sofre lesão e vira desfalque no Grêmio

O Grêmio informou na manhã deste sábado (16/9) que Felipe Carballo sofreu uma lesão grau um no ligamento colateral medial do joelho direito. O volante será desfalque nos próximos compromissos da equipe tricolor na temporada.

Situação de Carballo

O volante realizou um exame de ressonância magnética em Atibaia (São Paulo). O clube ainda não deu um prazo de recuperação. O jogador já iniciou tratamento e retorna para Porto Alegre na tarde deste sábado (16).

Carballo não participou dos treinos da equipe gaúcha ao longo da Data-Fifa. Afinal, o volante atuou pelo Uruguai nos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Mas retornou a tempo de jogar no primeiro tempo da partida entre RB Bragantino e Grêmio.

O uruguaio vinha sendo um dos principais nomes do Grêmio nesta temporada e será um desfalque importante nas próximas rodadas do Brasileirão. Renato Gaúcho, assim, precisará pensar em alternativas no time titular. Ronald, Everton Galdino e Mila lutam pela vaga.

O volante, de 26 anos, chegou em dezembro do ano passado e tem contrato no clube até 2026. Antes do Grêmio, Carballo teve passagens por Nacional (URU) e Sevilla (ESP).

O Grêmio entra em campo nesta segunda-feira (18), diante do Corinthians, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Sem Carballo, os jogadores tricolores buscam se manter nas primeiras colocações do campeonato.

