Inzaghi otimista após vitória da Inter no derby: ‘Apenas no começo’

O treinador da Inter de Milão, Simone Inzaghi, demonstrou estar com “os pés no chão” após a grande vitória da Inter sobre o Milan por 5 a 1 no derby disputado neste sábado (16). Dessa maneira, a Internazionale manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano e assumiu a liderança isolada do Calcio.

Inzaghi elogiou o desempenho de sua equipe no clássico, destacando a concentração e a capacidade de marcar os gols nos momentos certos. Ao mesmo tempo, o treinador parabenizou seus jogadores pelo desempenho neste início de temporada, reconhecendo a importância do derby para a Inter. No entanto, ele enfatizou que o verdadeiro desafio está por vir, com uma agenda lotada de jogos pela frente.

Além disso, o técnico admitiu ter enfrentado desafios na preparação para o jogo deste sábado, especialmente devido ao retorno tardio de alguns jogadores, incluindo os sul-americanos, que chegaram da Data Fifa apenas 24 horas antes da partida. Ele também falou sobre sua alegria por ser conhecido como “o rei do derby”, mas enfatizou que a equipe precisa manter a humildade, pois a temporada é longa e competitiva.

Simone Inzaghi, o Rei do derby?

“Foi um grande derby, estou muito satisfeito com a equipe. Fomos concentrados e marcamos nos momentos certos. Parabéns aos rapazes pelo que fizeram hoje e neste primeiro mês, sabemos o quanto o derby significa para a família Inter. Mas ainda não é nada, as dificuldades virão com os muitos jogos próximos”, disse.

“Estava um pouco preocupado para hoje porque muitos jogadores retornaram após, os sul-americanos apenas 24 horas antes do jogo. Rei do derby? Fico feliz por toda a nossa gente, a sociedade e o presidente. Além disso, no ano passado as quatro vitórias nos derbies nos trouxeram um troféu e a honra de jogar a final em Istambul”, explicou o treinador.

