Técnico do Tottenham elogia atuação de Richarlison: ‘Foi ótimo’

O treinador Ange Postecoglou rasgou elogios para Richarlison depois da vitória do Tottenham diante do Sheffield United por 2 a 1, neste sábado (16/9), pela Premier League. Afinal, o atacante entrou em campo no segundo tempo, aos 38 minutos, quando o time perdia por 1 a 0. Nos acréscimos, o brasileiro empatou o jogo e, pouco depois, deu o passe para o gol da vitória, de Kulusevski.

“Richarlison foi ótimo. Você tenta manter o equilíbrio na vida. O futebol dele não tem sido tão ruim, mas às vezes, quando você luta em certas partes da sua vida, isso vai para outras áreas. Ele recebeu suas recompensas hoje, espero que isso vá para outras áreas e espero que um dia como hoje ajude”, declarou Postecoglou na coletiva de imprensa.

Fala, Postecoglou!

O treinador, aliás, revelou que não sabia os detalhes da situação psicológica de Richarlison. O atacante viveu momentos conturbados e de poucos gols nos últimos meses. O brasileiro, inclusive, revelou recentemente que está querendo buscar ajuda para se tratar.

“Meu papel é fornecer um ambiente em que ele se sinta seguro nesta parte da sua vida. Temos um ótimo grupo de jogadores. Eles estiveram perto dele e você pode ver no final que todos estavam muito felizes por ele”, afirmou Postecoglou, australiano que comandou a seleção do seu país na Copa-2014 e entre 2021 e 2023 treinou o Celtic-ESC.

Jogaço de Richarlison

O atacante marcou seu primeiro gol pelo Tottenham nesta edição da Premier League. O jogo contou com 15 minutos de acréscimo e muita cera do Sheffield United. O Spurs, no entanto, conseguiu uma virada impressionante dentro de casa.

Antes da partida do Tottenham, Richarlison disputou os dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante, no entanto, apresentou atuações discretas em campo.

O Pombo agora se manterá focado nos próximos compromissos do Tottenham na temporada. O atacante, afinal, busca se reabilitar na cidade. O time está na segunda colocação da Premier League com 13 pontos conquistados em cinco rodadas.

O Tottenham entra em campo no próximo domingo (24), diante do Arsenal, às 10h (Horário de Brasília), fora de casa, pela sexta rodada da Premier League. Os dois times lutam pelas primeiras colocações do campeonato.

