Sampaoli testa BH, Gabi e Pedro no ataque do Flamengo

No treino deste sábado (16), o técnico argentino Jorge Sampaoli testou o Flamengo com os seus três atacantes mais badalados: Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. A formação, aliás, já rolou em outros treinamentos da Data-Fifa. O Fla, vale lembrar, encara o São Paulo, neste domingo (17), às 16h, pela ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã.

A utilização do trio não foi possível na derrota de 3 a 0 para o Athletico-PR, na última quarta-feira (13), pois Bruno Henrique estava suspenso. Além do camisa 27, o Flamengo terá os retornos de Ayrton Lucas e Erick Pulgar, que estavam suspenso e a serviço da seleção chilena, respectivamente. As informações foram publicadas inicialmente pelo “GE”.

Por outro lado, Jorge Sampaoli não poderá contar com Filipe Luís e Allan, machucados. Já Arrascaeta e Luiz Araújo estão em fase final de recuperação de lesões, mas têm chances remotas de jogo. Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o São Paulo tem: Matheus Cunha; Wesley, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Victor Hugo; Bruno Henrique, Gabigol e Pedro.

Vale lembrar que a Copa do Brasil é a última grande chance do Flamengo ganhar uma taça em 2023. Afinal, neste ano, o Rubro-Negro perdeu a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, o Mundial, a Supercopa e a Recopa sob o comando de Vítor Pereira. Já com Sampaoli, o Fla foi eliminado da Libertadores. No Brasileirão, o Rubro-Negro entrou no fim de semana em quarto lugar, com 39 pontos, após perder para o Athletico. Está 12 do líder Botafogo, que ainda joga na rodada e pode abrir 15.

