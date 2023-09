Gabriel Pec sai do banco para decidir, e Vasco vence o Fluminense no Brasileirão

Triunfo cruz-maltino no clássico carioca. Neste sábado, o Vasco recebeu o Fluminense no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, e o time do argentino Ramón Díaz venceu o Tricolor por 4 a 2 para encerrar um jejum de mais de quatro anos. Praxedes, Vegetti e Gabriel Pec (duas vezes) marcaram para o time de São Januário, enquanto Marcelo e Lima fizeram para a equipe de Laranjeiras.

Com o resultado, o Vasco continua na zona de rebaixamento, ainda na 18ª colocação, mas agora com 20 pontos. Com um jogo a menos, o Cruz-Maltino está a cinco pontos do Goiás, primeiro time fora do Z4. O Fluminense, por sua vez, está na sexta colocação, com 38 pontos.

Primeiro tempo

Em um jogo muito pegado nos 45 minutos iniciais, o Vasco foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O Fluminense até começou tentando tomar conta da partida, mas o time de Ramón Díaz abriu o placar aos 22 minutos. Cano foi desarmado no meio-campo, e o Tricolor pediu falta no lance, mas Raphael Claus mandou seguir. Em jogada pela direita, Rossi deixou Marcelo na saudade e cruzou na medida para Praxedes marcar de cabeça. O time de Laranjeiras, porém, teve boa chance de empatar na reta final. John Kennedy fez bela jogada individual, mas parou na trave em chute rasteiro.

Segundo tempo

Se a etapa inicial foi bem disputada, o segundo tempo foi ainda mais. O Flu voltou ligado e marcou com menos de um minuto, com lindo chute de Marcelo. O empate, contudo, durou menos de cinco minutos. De cabeça, após cobrança de escanteio de Rossi na medida, Vegetti testou bonito e colocou o Vasco em vantagem. Aos dez, porém, Lima empatou novamente. André achou passe na medida na linha de fundo, e Guga cruzou por baixo para o camisa 45 bater de primeira. Mas o dia era mesmo do Cruz-Maltino, que contou com sorte para voltar a ficar na frente. Aos 28, André tentou recuar para Fábio, mas Guga atrapalhou o volante. A bola sobrou limpa para Gabriel Pec bater na saída do goleiro tricolor. No fim ainda deu tempo de Pec fazer mais um, desta vez aproveitando passe de cabeça de Vegetti após cruzamento de Pumita, para fechar o caixão.

E agora?

As duas equipes agora voltam a campo no meio de semana, pela 24ª rodada do Brasileirão. O Fluminense encara o Cruzeiro, na quarta-feira, no Maracanã, enquanto o Vasco tem compromisso na quinta-feira, com o Coritiba, em São Januário.

Preocupação

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o clima de apreensão tomou conta do lado tricolor. Arias sentiu dor no tornozelo direito em lance que se machucou sozinho e deixou o campo de maca. A 11 dias do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Internacional, o colombiano agora vira preocupação para o Fluminense.

Fim do jejum

Com a vitória, o Vasco não só conquistou os três pontos como também encerrou um jejum que já durava mais de quatro anos, exatamente 1.519 dias. O Cruz-Maltino não vencia o Fluminense desde o dia 20 de julho de 2019, com oito jogos desde então de lá para cá. O último triunfo havia sido no Campeonato Brasileiro daquele ano, por 2 a 1. A invencibilidade tricolor era a maior em clássicos estaduais entre clubes da Série A.

VASCO 4 x 2 FLUMINENSE

23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 16/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 33.818 (pagantes) e 35.850 (presentes)

Renda: R$ 2.089.846,00

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo (Zé Vitor, 44’/2ºT) e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Matheus Carvalho, 23’/2ºT), Paulinho e Marlon Gomes (Payet, 14’/2ºT); Rossi (Gabriel Pec, 14’/2ºT) e Vegetti (Cauan Barros, 44’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Yony González, 37’/2ºT), Nino, Marlon (Martinelli, intervalo) e Marcelo (Diogo Barbosa, 37’/2ºT); André, Alexsander (Daniel, 25’/2ºT), Arias (Lima, 38’/1ºT) e Keno; John Kennedy e Cano. Técnico: Eduardo Barros

Gols: Praxedes, 22’/1ºT (1-0), Marcelo, 0’/2ºT (1-1), Vegetti, 4’/2ºT (2-1), Lima, 10’/2ºT (2-2), Gabriel Pec, 28’/2ºT (3-2) e Gabriel Pec, 39’/2ºT (4-2)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Neuza Ines Back (Fifa-SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Vegetti, Puma Rodríguez, Gabriel Pec e Zé Gabriel (VAS); Marlon (FLU)

Cartão Vermelho: –

