João Félix é destaque em goleada do Barcelona sobre o Betis

O Barcelona vai dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Com direito a grande atuação de João Félix em sua primeira partida como titular, o Barça atropelou o Betis e venceu por 5 a 0 neste sábado (16), em partida válida pela 5ª rodada da LaLiga. Além do meia português, Lewandowski, Raphinha e João Cancelo completaram o triunfo dos culés no Estádio Olímpico de Montjuic, a casa do clube catalão enquanto o Camp Nou estiver em obras.

Dessa maneira, o Barcelona chegou aos 13 pontos no Campeonato Espanhol e assumiu a liderança provisória da competição. Assim, os culés precisam secar o rival Real Madrid, vice-líder com 12, que entra em campo neste domingo (17), contra o Real Sociedad.

Pelo lado do Betis, Luiz Henrique e Willian José foram titulares neste sábado, mas os brasileiros não conseguiram ajudar a equipe a sair de campo com um resultado melhor. O jovem revelado pelo Fluminense, inclusive, não teve uma grande atuação e foi substituído no intervalo.

João Félix brilha em goleada sobre o Betis

Em seu primeiro jogo como titular, João Félix marcou seu primeiro gol pelo clube espanhol e também ajudou a criar outro gol. Aos 24 minutos, ele recebeu a bola na área, superou o defensor Bellerín, driblou o goleiro Rui Silva e marcou com um chute cruzado. Aos 31 minutos, João Félix deu assistência para Lewandowski ampliar o placar.

Na segunda metade do jogo, aos 16 minutos, Ferran Torres ampliou a vantagem com um belo gol de falta. Pouco depois, aos 20, Raphinha transformou a vitória em goleada para os catalães. Por fim, João Cancelo fechou o caixão aos 81.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.