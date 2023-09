Herói do Vasco, Gabriel Pec celebra vitória: ‘Feliz de ter feito dois gols’

Grande destaque da vitória do Vasco sobre o Fluminense neste sábado, o atacante Gabriel Pec celebrou o resultado. Após a partida, o camisa 11, que começou no banco de reservas, afirmou que o grupo tem assimilado a forma de jogar do técnico Ramón Díaz, além de falar sobre sua atuação.

“Sem dúvidas (adaptação ao trabalho de Ramón Díaz). Quero agradecer primeiramente a Deus. Estou feliz pelo meu momento e minha temporada. O professor sabe o momento certo. Não participei muito nos últimos dois jogos, e ele optou que eu começasse no banco hoje. Meus pais sempre me falavam que independente de quanto tempo eu ficasse em campo eu tinha que dar o meu melhor. Eu levo isso para mim, e hoje eu tinha que dar o meu melhor. Fico feliz de ter feito dois gols”, disse Pec ao “Premiere”.

Na próxima quinta-feira, o Vasco encara o Goiás em jogo que marca o reencontro do clube com a torcida em São Januário. Pec comentou sobre este momento especial e aproveitou para dedicar seus gols ao menino Gui, torcedor que ficou marcado nos últimos meses pela paixão ao Cruz-Maltino.

“É uma felicidade grande voltar a jogar em casa em São Januário, a gente ganha mais um jogador em campo. Muito feliz pelo Gui, meu grande amigo, estava devendo esse gol a ele e fico feliz por poder dedicar o gol a ele”, finalizou o camisa 11.

