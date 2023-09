Vitão e Johnny se recuperam das lesões e reforçam Internacional

Vitão e Johnny participaram do treinamento do Internacional na manhã deste sábado (16). Os dois jogadores, portanto, estão praticamente recuperados das lesões e devem retornar aos gramados na próxima semana. A informação é do jornal “GZH”.

Situações de Vitão e Johnny

O zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita. O volante, no entanto, teve uma entorse no tornozelo direito. A ideia é prepará-los para os jogos da semifinal da Libertadores, que acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Os dois podem ser relacionados para partida entre Athletico-PR e Internacional. A ideia, no entanto, é não jogarem os 90 minutos. O gramado sintético da Arena da Baixada, afinal, pode interferir na recuperação dos jogadores.

LEIA MAIS: Com falha defensiva, Internacional interrompe sequência positiva

Retorno ao Inter

Vitão, aliás, chegou ao Internacional por empréstimo em abril do ano passado. O zagueiro está com 23 anos, pertence ao Shakhtar Donetsk e tem contrato na equipe colorada até junho de 2023.

Johnny chegou ao clube em 2019. O volante é americano e também teve passagens por Criciúma e Avaí. O jogador, inclusive, está com 21 anos e tem contrato no Inter até dezembro de 2026.

Athletico-PR e Internacional se enfrentam na próxima quinta-feira (21), às 19h30, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O Inter está no 12° lugar do campeonato com 29 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.