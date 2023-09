Benfica vence e segue na caça à liderança do Português

Atual e maior campeão português, o Benfica venceu o Vizela neste sábado (16). Fora de casa, o time de Lisboa fez 2 a 1 em confronto da quinta rodada do Campeonato Português 2023/2024. O croata Peter Musa e o argentino Di Maria fizeram os gols das Águias, ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o português Fábio Samuel descontou para os mandantes, de pênalti.

Com o resultado, o Benfica alcançou a quarta vitória seguida, mas tem 12 pontos, afinal, perdeu na primeira rodada. O time da capital está em segundo lugar, atrás do Porto (13). A dupla é perseguida de perto por Boavista (10), Sporting (10) e Vitória de Guimarães (9). O trio ainda joga na rodada.

O Benfica volta a campo agora na quarta-feira (21), quando recebe o Red Bull Salzburg, da Áustria, pela primeira rodada da Champions League. Já pelo Campeonato Português, as Águias encaram o Portimonense, fora de casa, no domingo (24).

Já o Vizela aparece em 13º, com quatro pontos. O primeiro do Z3 é o Estoril, com três, mas que ainda joga na rodada. Vale lembrar que no Campeonato Português são 18 time, ou seja, 34 rodadas.

