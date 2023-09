Rodrigo Caetano acerta permanência no Atlético-MG

Em reunião nesta semana, a diretoria do Atlético-MG bateu o martelo e acertou que Rodrigo Caetano seguirá no clube em 2024. O dirigente, aliás, tem contrato com o Galo válido até 2026. De acordo com a rádio “Itatiaia”, Sergio Coelho, CEO do clube, foi quem mais batalhou pela continuidade do trabalho.

Havia a possibilidade de Rodrigo Caetano deixar o Atlético-MG por conta da mudança do clube de associativo para SAF, o clube empresa. Assim, o Galo passa por mudanças no organograma. Nesta semana, aliás, o diretor de futebol do Alvinegro sinalizou que queria ficar em Belo Horizonte.

“Minha família está extremamente adaptada aqui. O clube passa por transformação, uma mudança de modelo. Isso vai muito mais sobre onde vou me encaixar nesse modelo. Da minha parte, sigo trabalhando. Seguirei com o mesmo nível de comprometimento, que é minha característica”, comentou Caetano, à “Rádio Itatiaia”.

Rodrigo Caetano é gaúcho e está com 53 anos. Ele foi jogador de futebol profissional entre 1989 e 2003, quando se aposentou e passou a estudar administração e gestão esportiva. Antes do Galo, passou por clubes como Flamengo, Vasco, Fluminense, Grêmio e Internacional.

O dirigente chegou ao Atlético-MG em 2021. Assim, ele ajudou a montar o histórico time de 2021, campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Além disso, o Galo conquistou três Campeonatos Mineiros e a Supercopa do Brasil no ano passado.

O Atlético-MG, vale lembrar, entra em campo neste sábado (16), às 21h. Na Arena MRV, o Galo recebe o líder Botafogo, pela 23ª rodada da competição.

