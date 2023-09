Fluminense: Arias lesiona o tornozelo e deixa o estádio mancando

O Fluminense perdeu para o Vasco neste sábado, e, além do resultado negativo, a equipe teve outra preocupação. Substituído ainda no primeiro tempo, o atacante Jhon Arias sentiu dores no tornozelo direito e virou dúvida para os próximos jogos.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, o colombiano dividiu com Rossi e levou a pior. O camisa 21 recebeu atendimento ainda no gramado e precisou sair de maca, com muitas dores. O diagnóstico inicial foi de entorse.

Após a partida, Arias deixou o Estádio Nilton Santos mancando com muitas dificuldades. A boa notícia, contudo, é que ele não precisou do auxílio de muletas nem de bota ortopédica e conseguiu colocar o pé no chão.

O jogador será reavaliado nos próximos dias para saber a gravidade da contusão e se estará disponível para os próximos jogos. Na quarta-feira, o Tricolor encara o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Brasileirão.

A preocupação, porém, é visando a Libertadores. O Fluminense tem compromisso com o Internacional, no dia 27, pelo jogo de ida da semifinal do torneio continental. Um dos principais nomes da equipe, Arias agora deverá ser preparado para este confronto.

