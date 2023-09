Ramón Díaz comemora vitória do Vasco e projeta encontro com torcida em São Januário

O técnico Ramón Díaz celebrou mais uma vitória no comando do Vasco, esta com sabor muito especial. Neste sábado, o Cruz-Maltino bateu o Fluminense por 4 a 2, em clássico no Nilton Santos, e o argentino falou após a partida em entrevista coletiva.

O comandante disse que o apoio da torcida foi fundamental e também elogiou a atuação da equipe. Ramón ainda falou sobre Gabriel Pec, que saiu do banco e marcou duas vezes.