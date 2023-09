Auxiliar de Diniz reclama da arbitragem em derrota do Fluminense

Sem Fernando Diniz na derrota para o Vasco neste sábado, o auxiliar Eduardo Barros foi quem comandou o Fluminense. E após a partida, em entrevista coletiva, o profissional criticou a arbitragem. Para ele, o primeiro gol do Cruz-Maltino começou em falta não marcada em Germán Cano.

“A minha análise do resultado tem que incluir infelizmente mais um erro do VAR contra a nossa equipe. Lance capital numa saída de jogo nosso. Uma falta difícil para a arbitragem no campo, dada a velocidade do lance. Mas, com todo os recursos que temos à disposição para qualificar o jogo, o VAR não pode deixar de analisar o lance com critério. Há tanto uma carga nas costas do Cano, mas principalmente há um pisão no pé esquerdo, no calcanhar do Cano. É o lance faltoso. É por isso que ele sai na sequência do lance rolando de dor”, disse.