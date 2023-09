Líder Botafogo está escalado para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está escalado para enfrentar o Atlético-MG. Em busca de ampliar a vantagem no topo da tabela, o Glorioso terá força máxima em campo para o duelo na Arena MRV, às 21h (de Brasília), pela 23ª rodada da competição.

Veja a tabela de classificação do Brasileirão

O técnico Bruno Lage escalou o Botafogo com: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Junior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Por outro lado, o Atlético-MG terá o desfalque do atacante Hulk que cumpre suspensão. O Galo vai a campo com: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Alan Kardec.

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 51 pontos e tem sete de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. Por sua vez, o Atlético-MG é o nono com 31 e tenta se aproximar do G-6.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.