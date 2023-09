Napoli arranca empate com Genoa e entra no G4 do Italiano

Atual campeão italiano, o Napoli ficou apenas no empate por 2 a 2 com o Genoa, recém promovido à Série A. Em Gênova, o time da casa abriu 2 a 0 com gols de Bani e Retegui, um em cada tempo. No entanto, os napolitanos empataram no fim do jogo, com tentos de Raspadori e Politano.

Com o resultado, o Napoli fecha o G4, com sete pontos em quatro jogos. O time de Nápoles está atrás dos três grandes: Inter de Milão (12), Juventus (10) e Milan (9). Por outro lado, o atual campeão ainda pode ser ultrapassado por Lecce, Atalanta e Hellas Verona, que ainda jogam na rodada.

O Genoa, por sua vez, aparece em 12º, com quatro pontos. Os quatro últimos colocados do Campeonato Italiano são Udinese, Roma, Cagliari e Empoli. Todos ainda jogam na rodada.

Veja mais notícias de Futebol Internacional

O Napoli atravessa uma sequência de três jogos fora de casa, afinal, agora visita o Braga pela primeira rodada da Champions League e depois o Bologna, pela quinta rodada do Scudetto. Dessa forma, o próximo jogo no Estádio Diego Armando Maradona será contra a Udinese, no dia 27 deste mês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.