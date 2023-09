Goleiro da base do Vasco brilha com gol no fim contra Flamengo

O goleiro Phillipe Gabriel, do Vasco, foi o destaque do clássico com o Flamengo, neste sábado (16), no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca Sub-17. O jovem, de 17 anos, marcou de cabeça nos acréscimos para empatar a partida em 1 a 1 e foi decisivo com três defesas na disputa de pênaltis.

Veja as últimas notícias do Vasco!

“Feliz pelo gol. O jogo foi muito trucado, a gente estava com um a menos. Não paramos de lutar, eu consegui fazer o gol para levar para os pênaltis. Ainda consegui pegar três pênaltis. Muito feliz com o desempenho da equipe que não abaixou a cabeça. Vamos seguir em frente. Isso aqui é Vasco”, disse o goleiro.

O clássico entre Vasco e Flamengo foi válido pela sétima rodada da Taça Guanabara da categoria. O Rubro-Negro saiu na frente do placar e teve vantagem numérica desde o primeiro tempo. Apesar da desvantagem no placar e em campo, o Gigante da Colina foi valente até o fim. Apesar da derrota, o Fla manteve a liderança com 17 pontos, seguido por Vasco, Botafogo e Fluminense empatados com 15.

Phillipe Gabriel chegou ao Vasco com 11 anos. O jovem, atualmente com 17 anos, impressiona pela altura de 1,96m e é considerado uma das principais promessas da base vascaína. Ele é filho de Luiz Alberto, zagueiro revelado pelo Flamengo e com passagens por outros grandes clubes brasileiros e internacionais.