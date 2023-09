São Paulo desembarca no Rio de Janeiro para final da Copa do Brasil

O São Paulo já está no Rio de Janeiro para a final da Copa do Brasil. A delegação do tricolor paulista desembarcou em solo carioca na noite deste sábado (16) e seguiu para um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste, para concentrar. A novidade entre os relacionados foi o zagueiro Arboleda, que voltou a treinar após se recuperar de lesão.

A torcida do São Paulo fez uma linda festa antes do embarque do time. Os torcedores se reuniram na saída do CT da Barra Funda e seguiram o ônibus com os jogadores até o Aeroporto de Guarulhos. No desembarque no Rio de Janeiro, os são-paulinos que já estavam na cidade aproveitaram para recepcioná-los com mais apoio.

O São Paulo enfrenta o Flamengo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Tricolor busca o único título que falta em sua sala de troféus e poderá decidir a partida de volta no Morumbi, no próximo dia 24, no mesmo horário.

