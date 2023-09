Atlético-MG marca no fim, e Botafogo vê o vice-líder mais de perto

Com gol nos minutos finais, o Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0, neste sábado (16), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma noite pouco inspirada, o líder sofreu com o péssimo estado do gramado, com a lesão do goleiro Lucas Perri e desatenção do sistema defensivo. Paulinho garantiu a vitória do Galo na etapa final.

Veja a tabela de classificação do Brasileirão

Com o resultado, o Botafogo manteve a liderança do Brasileirão com 51 pontos, mas viu o vice-líder Palmeiras cortar a diferença para sete. Já o Atlético-MG chegou aos 34 e se manteve no nono lugar, mas se aproximou do G-6. O Alvinegro volta a campo na próxima sexta-feira (22), contra o Corinthians, às 20h (de Brasília), em Itaquera, pela 24ª rodada.

O JOGO

Não foi uma partida de muitas emoções. O Botafogo começou melhor e assustando nos primeiros minutos, mas o goleiro Everson salvou o Atlético-MG. Ao longo da etapa inicial, as equipes evitaram se expor e deixaram o duelo morno. O Galo chegou a levar perigo em cobrança de falta de Pavón e com Paulinho de cabeça, mas parou em Lucas Perri.

Destaque do Botafogo no Brasileirão, o goleiro Lucas Perri sentiu um problema na lombar e foi substituído no intervalo. Porém, o reserva Gatito Fernández mostrou que está com ritmo e fez uma grande defesa quando ficou de frente com Paulinho no início da etapa final. O camisa 10 do Galo recebeu lançamento de Otávio, mas não aproveitou.

Com o ritmo lento, as equipes realizaram mudanças na tentativa de reacender a emoção da partida. Nos minutos finais, o jogo esquentou. Paulinho aproveitou lançamento perfeito de Pedrinho e a desatenção da defesa alvinegra para abrir o placar. Nos acréscimos, o Botafogo chegou a balançar a rede com Diego Costa, mas o lance foi anulado e manteve a vitória do Galo.

ATLÉTICO-MG 1 x 0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data e horário: 16/09/2023, às 21h

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho (Réver, min. 44’/2ºT); Paulinho, Pavón (Patrick, min. 44’/2ºT) e Alan Kardec (Zaracho, min. 26’/2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

BOTAFOGO: Lucas Perri (Gatito Fernández, min. 0’/2ºT); Di Placido (Janderson, min. 39’/2ºT), Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Junior Santos (Luis Henrique, min. 20’/2ºT), Victor Sá (Segovinha, min. 29’/2ºT) e Tiquinho Soares (Diego Costa, min. 20’/2ºT). Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

Cartões amarelos: Mariano e Zaracho (CAM); Di Placido (BOT)

Gol: Paulinho, aos 35′ do 2ºT (1-0)

