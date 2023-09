O Botafogo deixou o campo da Arena MRV na bronca com a arbitragem. A justificativa do gol anulado de Diego Costa aos 43 minutos do segundo tempo não foi bem recebida pelos jogadores, comissão técnica e dirigentes. Após a partida, o diretor executivo André Mazzuco relembrou de lance semelhante no clássico contra o Flamengo e prometeu reclamar na CBF.

Veja as atuações do Botafogo contra o Atlético-MG!

“Infelizmente mais uma vez temos que vim aqui (reclamar da arbitragem). Chega a ser cansativo. Mais uma vez houve um erro capital e inaceitável. O Bruno (Raphael Pires, assistente) explicou, mas não nos convenceu. Contra o Flamengo foi um critério e, hoje, foi outro. Tivemos um gol legal anulado”, disse André Mazzuco.

“A explicação é que o zagueiro se preocupa com o Diego Costa, mas ele está olhando para o Janderson. Ele faz o corte e a bola sobra com o Diego Costa que faz o gol. Estamos cansados disso. Toda rodada acontece algo e nada acontece (com os árbitros). Nós não podemos aceitar isso. Nós vamos reclamar e fazer o que for preciso. É uma questão de desrespeito. É inaceitável e lamentável”, completou.

Veja como foi a partida entre Botafogo e Atlético-MG!

O lance polêmico ocorreu aos 43 minutos do segundo tempo. O zagueiro Maurício Lemos, do Atlético-MG, tentou afastar um cruzamento e a bola foi na direção de Diego Costa. O centroavante saiu da posição de impedimento e estufou a rede. O assistente Bruno Raphael Pires (FIFA/SP) marcou impedimento, que foi confirmado pelo VAR Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP).

Apesar da derrota, o Botafogo manteve a liderança do Brasileirão com 51 pontos, mas viu a diferença para o vice-líder Palmeiras cair para sete. O Alvinegro volta a campo na próxima sexta-feira (22), contra o Corinthians, às 20h (de Brasília), na Arena Corinthians, em Itaquera, pela 24ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.