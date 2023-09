Juventude vence CRB em Caxias do Sul e dorme no G4 da Série B

O Juventude fez o dever de casa e está de volta ao G4 da Série B do Brasioeiro. Ao menos de forma provisória. Afinal, a equipe gaúcha venceu por 3 a 1 o CRB na noite deste sábado (16), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada. Gabriel Taliari, de pênalti, David e Jean Irmer, anotaram os gols na etapa final. Falcão, no apagar das luzes descontou para os alagoanos.

Com o resultado, o Papo pulou para a terceira posição, com 47 pontos, à frente do Guarani pela quantidade de triunfos. Desse modo, o time de Caxias do Sul torce para que Bugre e Novorizontino, ambos com 45 pontos e que ainda jogam na rodada, não vençam seus compromissos. O CRB, por outro lado, segue em nono, com 42 pontos.

O Juventude não sabia o que era vencer e anotar gols em sua casa há 45 dias. nas três partidas neste período, perdeu para o Vila Nova por 2 a 0 e empatou sem gols com Sampaio Corrêa e Chapecoense.

