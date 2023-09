No dia do jogo, final da Copa do Brasil tem ingressos à venda

Por mais incrível que possa parecer, ainda há ingressos para a final da Copa do Brasil, em pleno dia do jogo. Neste domingo (17), seguem a venda de bilhetes disponíveis para a decisão entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã. A informação foi dada primeiramente pelo site ‘Coluna do Fla’.

Os ingressos ainda disponíveis para a final são dos setores Leste Superior e Maracanã Mais. O primeiro tem o valor de inteira de R$ 1.000 e o segundo, destinado aos camarotes, no valor de R$ 4.500. Embora os ingressos ainda estejam disponíveis, a diretoria rubro-negra espera que ele se esgotem até o começo da tarde deste domingo.

De fato, esperava-se que os ingressos pudessem ‘encalhar’ por conta dos preços elevados, em geral. Ainda assim, a expectativa é de casa cheia no Maracanã, com quase 70 mil pessoas para acompanhar de perto a grande final. O jogo começa às 16h e o duelo de volta será no domingo da próxima semana, no Morumbi.