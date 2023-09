Com só dois zagueiros aptos, Corinthians deve recorrer à base

Para o jogo desta segunda-feira (18), diante do Grêmio, o Corinthians deverá ter que apelar aos garotos para ajudar na composição de sua zaga. Afinal, o Timão tem apenas dois jogadores de origem para a posição: Caetano e Lucas Veríssimo, enquanto Gil e Bruno Méndez estão suspensos.

Assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo poderá ter que contar com um garoto da base já no time titular. Isto, é claro, se mantiver o esquema de três zagueiros. Mas ainda que opte pelo 4-4-2, certamente o treinador precisará contar com alguns jovens para relacionar e colocar como opções no banco de reservas.

Entre as opções que podem ganhar oportunidades, estão os jovens Renato e João Pedro, do sub-20. Mas o recém-contratado Fernando Vera, que ainda não estreou, também pode ganhar uma chance. Após a derrota de virada para o Fortaleza, o Corinthians precisa de uma vitória em casa diante do Grêmio para reagir no Brasileirão. A equipe está em 14° lugar, com 26 pontos.

