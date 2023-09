Felipão se desculpa por jejum antes de primeira vitória no Galo

Demorou, mas o Atlético-MG parece estar entrando nos eixos no Brasileirão. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, a equipe bateu o Botafogo neste sábado (16), por 1 a 0, ganhando um alívio após já ter derrotado o São Paulo anteriormente. Um momento que deu mais tranquilidade até ao próprio treinador, para admitir o rendimento ruim de rodadas atrás.

O Galo chegou a ficar dez jogos sem ganhar, nove dos quais foram com Felipão no comando. O técnico até se desculpou com a torcida pelas várias oportunidades perdidas, mas destacou que a falta de uma pré-temporada pode ter atrapalhado a equipe. Ademais, prometeu que a equipe irá se desdobrar em nome da recuperação no Brasileirão.

“Nosso ideal é chegar entre os classificados da Libertadores, estamos caminhando para isso. Peço desculpas à torcida do Atlético por aqueles nove jogos em que não conseguimos dar uma condição melhor. Agora, temos que correr atrás. Levou mais tempo do que o normal, mas se a gente tivesse feito pré-temporada, quem sabe seria um pouco diferente. Em nove rodadas, fazer só três, quatro, cinco pontos é horrível. Felizmente, a direção entendeu que o trabalho estava sendo feito de forma razoável para boa e estamos conseguindo dar um reequilíbrio na forma que o Atlético joga”, disse o técnico.

Sob o comando de Felipão, o Galo volta a campo no sábado da próxima semana, fora de casa, contra o Cuiabá.

