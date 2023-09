Chelsea volta a tropeçar no Campeonato Inglês

O Chelsea, com pouca inspiração ofensiva, não saiu do 0 a 0 na manhã deste domingo (17/9) no seu jogo fora de casa contra o Bournemouth. A partida ocorreu no Estádio Vitality Stadium, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês. Para os londrinos, a campanha segue decepcionante. Afinal, o time, com apenas uma vitória em cinco rodadas, tem cinco pontos, em 14º lugar. Mas pequeno Bournemouth, com três pontos, está pior, em 15º.

Legião brasileira

Do lado do Bournemouth, o goleiro Neto foi titular e um dos grandes nomes do time, com pelo menos quatro ótimas defesas. No Chelsea, Thiago Silva, como esperado, foi titular. Cometeu um erro de saída de bola que quase gerou um gol sem querer para o time da casa. Porém, no mais, mandou bem.

Chelsea tenta, mas a bola não entra

Pela sua maior qualidade técnica, o Chelsea teve muita posse de bola (65%) e mais finalizações do que o time da casa. Mas sem eficácia. No primeiro tempo, Jackson mandou uma na trave e Gallagher perdeu duas oportunidades na área, uma delas o goleiro Neto fez grande defesa. Mas foi do Bournemouth a chance mais clara do primeiro tempo. Ouattara entrou livre pela esquerda e chutou mal.

No segundo tempo, o Chelsea seguiu em cima e o Bournemouth buscou contra-ataques. As primeiras chances claras foram em bola parada. Sterling cobrou uma falta pela esquerda que bateu no travessão, na linha e sobrou para Colwill cabecear para o gol. Entretanto, ele estava impedido. Assim, o tento foi anulado pelo VAR. Para o time da casa, Billing, numa falta cobrada da entrada da área, chutou para grande defesa do goleiro Sánchez. Nos 15 minutos finais, boas oportunidades para ambos os lados. Sánchez voltou a fazer ótima intervenção para o Chelsea; Neto apareceu bem duas vezes. Enfim, os goleiros garantiram o empate sem gol.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (16/9)

Wolverhampton 1×3 Liverpool

West Ham 1×3 Manchester City

Fulham 1×0 Luton Town

Tottenham 2×1 Sheffield United

Manchester United 1×3 Brighton

Aston Villa 3×1 Crystal Palace

Newcastle 1×0 Brentford

Domingo (17/9)

Bournemouth 0x0 Chelsea

Everton x Arsenal – 12h30

Segunda-feira (18/9)

Nottingham Forest x Burnley – 15h45

