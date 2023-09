Série A: Veja as chances de título, Libertadores e risco de Z4 após o fim da 23ª rodada

A 23ª rodada, pulverizada com jogos após a data-Fifa, terminou neste sábado (16/9) com a vitória do Atlético sobre o Botafogo. Com isso, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais divulgou os seus estudos sobre as chances de título e Libertadores e risco de rebaixamento dos clubes da Série A do Brasileiro.

A UFMG é referência nacional quando o assunto é a probabilidade do futebol. Veja abaixo como está o seu time. Com a derrota, o Botafogo perde um pouco da sua grande vantagem, mas segue como o grande favorito ao título. O Vasco, por sua vez, coma vitória sobre o Fluminense e os troperços dos times logo acima, começa a ver uma luz no fim do túnel quanto ao risco de rebaixamento. Veja agora os números do time do seu coração na Série A.

CHANCES DE TÍTULO (PELA UFMG)

1º Botafogo – 51 pontos – 81,2% de chance de título, 99,9% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

2º Palmeiras – 44 pontos – 9,9% de chance de título, 93,7% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

3º Grêmio – 39 pontos – 3,9% de chance de título, 77,2% chance de Libertadores 0,04% risco de rebaixamento

4º Flamengo – 39 pontos – 1,2% de chance de título, 63,8% chance de Libertadores 0,11% risco de rebaixamento

5º Bragantino – 39 pontos – 1,5% de chance de título, 68,3% chance de Libertadores 0,005% risco de rebaixamento

6º Fluminense – 38 pontos – 1,3% de chance de título, 60,8% chance de Libertadores 0,017% risco de rebaixamento

7º Athletico – 37 pontos – 0,61% de chance de título, 50% chance de Libertadores 0,02% risco de rebaixamento

8º Fortaleza – 35 pontos – 0,29 de chance de título, 34% chance de Libertadores 0,31% risco de rebaixamento

9º Atlético-MG – 34 pontos – 0,15% de chance de título, 29,8% chance de Libertadores, 0,39 % risco de rebaixamento

10º Cuiabá – 29 pontos – 0,009% de chance de título, 5,7% chance de Libertadores 7,6% risco de rebaixamento

11º Cruzeiro – 29 pontos – 0,004% de chance de título, 3,8% chance de Libertadores 7,7% risco de rebaixamento

12º Internacional – 29 pontos – 0,02% de chance de título, 3,1% chance de Libertadores 8,2% risco de rebaixamento

13º São Paulo – 28 pontos – 0,005% de chance de título, 5,1% chance de Libertadores 8,4% risco de rebaixamento

14º Corinthians – 26 pontos – 0,02% de chance de título, 2,8% chance de Libertadores 13,6% risco de rebaixamento

Risco relevante de rebaixamento

15º Bahia – 25 pontos – zero chance de título, 0,86% chance de Libertadores, 25,6% risco de rebaixamento

16º Goiás – 25 pontos – zero chance de título, 0,89% chance de Libertadores 27,% risco de rebaixamento

17º Santos – 21 pontos – zero chance de título, 0,041% chance de Libertadores 73,1% risco de rebaixamento

18º Vasco – 20 pontos – zero chance de título, 0,30% chance de Libertadores 50,5% risco de rebaixamento

19º América- 17 pontos – zero chance de título, 0,016% chance de Libertadores 83,4% risco de rebaixamento

20º Coritiba – 14 pontos – zero chance de título, 0,002% chance de Libertadores 94,1% risco de rebaixamento

