Campeão mundial em 2006, Fabio Grosso é o novo técnico do Lyon

O italiano Fabio Grosso, de 46 anos, é o novo técnico do Lyon, da França. Campeão mundial com a seleção de seu país, como jogador, em 2006, ele agora assume seu maior desafio como treinador. O clube francês anunciou Grosso neste domingo (17), após passagem dele pelo Frosinone, por onde ficou nos últimos dois anos.

Após aposentar-se como jogador em 2012, pela Juventus, Fabio Grosso passou a treinar as categorias de base do clube de Turim. Posteriormente, comandou clubes como Bari, Verona e Brescia, além do Sion, da Suíça. Mas foi no Frosinone que ganhou notoriedade, levando o modesto clube ao título da Série B italiana e, consequentemente, à elite do futebol do país.

Grosso entra no lugar de outro campeão mundial como jogador: o ex-zagueiro Laurent Blanc, demitido na semana passada. Ele conquistou a Copa do Mundo com a França, em 1998, mas não teve sucesso pelos lioneses, onde treinou por menos de um ano. Aliás, o clube tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como seu homem-forte e principal acionista.

O Lyon começou mal a temporada na França e é o 18° colocado no campeonato nacional. A equipe não vence há oito jogos (sendo quatro deles amistosos) e, ademais, não disputa competições europeias neste ano. Os lioneses entram em campo neste domingo (17), pelo Campeonato Francês, diante do Le Havre.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.