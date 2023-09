No primeiro jogo sem Aguirre, Santos pode ter defesa alterada

Após a demissão de Diego Aguirre, o Santos poderá ter importantes mudanças em sua defesa para o jogo contra o Bahia. O interino Marcelo Fernandes testou, neste sábado (16), algumas alterações no setor e é possível que as coloque em prática na partida da próxima rodada do Brasileirão. O Peixe vem de uma pesada derrota para o Cruzeiro e segue na zona de rebaixamento para a Série B.

Na lateral esquerda, sairia Dodô, que iria para a zaga. Assim, Kevyson é quem assumiria a titularidade no lado canhoto. Neste caso, Júnior Caiçara vai para o banco de reservas. Além de Dodô, Joaquim e João Basso formam o trio de zagueiros, com Lucas Braga fazendo a ala pelo lado direito. O Santos ainda não poderá contar com Rodrigo Fernandez, suspenso, e Mendoza, lesionado.

Dessa forma, os gringos Rincón e Soteldo voltam para o time titular. Assim também deve ser o caso de Lucas Lima, possível titular no lugar de Nonato. O provável Santos titular que vai a campo, portanto, tem João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. A bola rola nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova.

