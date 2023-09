Flamengo x São Paulo, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 14h30

Chegou a hora do início da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. Na tarde deste domingo (17/9), o Rubro-Negro recebe, no Maracanã, o Tricolor paulista no jogo de ida da final da edição de 2023 do torneio. Embora os times não estejam em grande momento no Brasileirão (perderam na rodada passada) ambos viraram a chave e a promessa é de jogo histórico no Rio. E para não perder nenhum detalhe, acompanhe a cobertura que a Voz do Esporte preptarou para a partida. A narração é de Christian Rafael e a transmissão abre com um pré-jogo em antes, às 14h30 (de Brasília).