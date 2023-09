Santos desfalca o Flamengo na final da Copa do Brasil

Mais um jogador desfalcará o Flamengo no duelo deste domingo (17/9), pela ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, contra o São Paulo: o goleiro Santos. De acordo com nota divulgada pelo clube, o reserva de Matheus Cunha foi liberado para cuidar de problema particular, “uma questão de saúde particular”.

Assim, Rossi será o primeiro reserva no jogo desta tarde. Outros desfalques, além de Arrascaeta e Luís Araújo, que seguem em fase final de recuperação de lesões: os laterais Varela, lesão no joelho direito e de Filipe Luís, com lesão na coxa direita; e o volante Allan (lesão no pé esquerdo.

O clássico começa às 16h (de Brasília) e uma provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Vitor Hugo, e Gerson; Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

A volta rolará no próximo domingo (25). O Flamengo busca o penta, já que foi campeão em 1990, 2006, 2013 e 2022. O São Paulo tenta ganhar a competição pela primeira vez.

