Para Lima, Fluminense cometeu ‘grandes erros’ contra o Vasco

A derrota para o Vasco, neste sábado (16), foi grandemente sentida pelo Fluminense, sobretudo pelo meio-campista Lima. O camisa 45 afirmou que viu grandes erros da equipe tricolor, embora seu time tenha reagido duas vezes no placar, depois de sair atrás.





De acordo com Lima, o Fluminense tem grande qualidade individual mas não pôde usar isso a seu favor na partida deste sábado. O meio-campista também afirma que os erros cometidos diante dos vascaínos não podem se repetir no decorrer do Brasileirão.

“Temos grandes jogadores que têm total condição de reverter o placar, mas hoje não aconteceu. Como eu falei, grandes erros nossos, que a gente tem que corrigir. Mas agora é ver o que aconteceu e não cometer mais”, disse o jogador, após deixar o campo.

Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo para enfrentar o Cruzeiro. A partida será na quarta-feira à noite, no Maracanã.

