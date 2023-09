Arsenal volta a vencer e se aproxima da ponta do Inglês

Muito superior técnica e fisicamente ao Everton, o Arsenal foi até Liverpool e derrotou um de seus mais tradicionas rivais por 1 a 0, neste domingo (17/9). O jogo no Goodson Park foi pela 5ª rodada da Premier League. Trossard, no segundo tempo, fez o gol que garantiu a justa vitória do gigante londrino. Porém, o placar não ilustrou o que foi o jogo, com o Arsenal, mesmo como visitante, fechando com 75% de posse e o dobro de finalizações: 14 a 7. O Everton acertou apenas uma vez no alvo, sem perigo algum.

A vitória leva os Gunners aos 13 pontos, dois atrás do líder Manchester City. O time tem os mesmos pontos de Tottenhham e Liverpool, mas está em quarto lugar pelo saldo. O Everton, com apenas um ponto em cinco jogos, está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, à frente apenas de Burnley e Luton Town.

Legião brasileira

O zagueiro Gabriel Magalhães foi titular e jogou toda a partida, com bom trabalho. Aliás, ferz o seu 100º jogo na Premier League. O atacante Gabriel Martinelli também começou a partida. Fez um gol que acabou anulado e saiu machucado ainda no primeiro tempo. Gabriel Jesus iniciou no banco e entrou aos 20 minutos do segundo tempo. O Everton não tem brasileiro no elenco.

Arsenal em cima, Everton fechado

O Arsenal ficou em cima durante todo primeiro tempo, chegou a fazer um gol com Gabriel Martinelli. Mas que foi anulado pelo VAR. E bem constestado. Afinal, o início da jogada foi um passe errado de um jogador do do Everton, mas ainda assim o árbitro de vídeo considerou que havia posição de impedimento. Pouco depois, aos 24, Martinell saiu machucado para a entrada de Trossard. Entretanto, o time seguiu sem eficácia nos arremates.

Trossard decide

No segundo tempo, as chances do Arsenal foram surgindo. Dessa forma, o gol era iminente. E time foi feliz, aos 24. Após escanteio curto e bola troca de passes, Trossard recebeu na área e bateu cruzado para fazer um belo gol. Assim, o Arsenal, com justiça, levou a melhor. Enfim acabou com um jejum de cinco anos sem vencer o Everton em Liverpool.

